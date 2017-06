Nantes Random Saison 2 projetée à Bonne Garde

0

Après 20 jours de tournage intensifs à Nantes, la saison 2 de la we-série Random sera projetée au cinéma Bonne-Garde mardi 4 juillet.

La web-série nantaise qui avait remporté de nombreux prix avec sa saison 1 repart pour une deuxième saison ! Les 12 épisodes de la saison 2 ont été exclusivement et intégralement tournés sur la région nantaise. Elle sera projetée en avant-première et en intégralité au cinéma Bonne Garde, mardi 4 juillet, à 20 h. Toute l'équipe de Random sera présente pour échanger sur leurs expériences et sur tous les aspects qui ont entouré et entourent la naissance de la saison 2.

Dans cette nouvelle saison, Chloé, Alex, Guillaume et Jeanne sont parvenus à quitter l'appartement dans lequel ils étaient enfermés, suite au Phénomène qui les avait confrontés à leurs doubles dans la saison 1. Ils pensent retrouver leur vie d'avant. Mais il n'en est rien. L'enfermement n'était que le début, et le Phénomène dévoilera toute son intensité et sa dangerosité.

Réservations par mail : randomlaserie@gmail.com

Retrouvez plus d'informations dans Presse Océan samedi 24 juin