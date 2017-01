Nantes Raphaël et Louise, prénoms les plus donnés en 2016 [Palmarès]

0

Raphaël et Louise remportent largement le hit-parade des prénoms donnés aux petits Nantais en 2016.

Au top ten des prénoms de garçons, Gabriel qui était premier en 2015 avec 79 citations, perd six places avec 56 choix. Il est détrôné par Raphaël qui remporte le classement avec 77 citations. Loin derrière, on trouve Jules (retenu 62 fois), Maël (61), Lucas et Paul (59), Arthur (58), Louis (54), Léo (50) et Hugo (46).

Donné 58 fois, Louise conserve largement sa première place dans le hit-parade des prénoms féminins nantais où il tient le haut du pavé depuis 2010. Mais les écarts se resserrent. Après Louise, arrivent les prénoms Inès, donné 48 fois, Chloé, 47 et Rose, 46. Alice qui était en deuxième position en 2015 est cinquième avec 45 citations. Suivent Emma, nommé 44 fois, Juliette, 43, Mila, 42, Manon, 40, Jade et Léa, retenus par 39 parents.