Nantes Après le drame, un rassemblement contre les violences

Fin décembre, le corps d’une femme de 55 ans avait été retrouvé dans son appartement, rue Etienne Mahot à Nantes. Elle était décédée depuis deux mois. L’homme qu’elle hébergeait, avait reconnu l’avoir frappée, fin octobre. Il a depuis été mis en examen pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner". L’instruction judiciaire visera a déterminer si ces coups ont pu causer la mort.

L’association Femmes solidaires a appellé à un rassemblement citoyen, ce mardi 10 janvier en début de soirée, "par compassion à l'égard de cette dame et contre les violences faites aux femmes".

Josiane et Christiane, habitantes d'un immeuble voisin, sont venues au rassemblement. "On la croisait de temps en temps, on se disait bonjour. Elle était absente ces derniers temps mais on pensait qu'elle était à l'hôpital. Elle était assez "fragile". C'est désolant qu'elle n'ait pas été mieux suivie."

Des bénévoles du collectif Rafut (Réseau d'actions féministes unies) sont aussi présentes. "Nous voulons faire entendre notre sidération face à cette horreur et dénoncer le féminicide", relate Corine, devant l'immeuble, "il y a pleins de choses à faire et il ne faut pas minimiser l'emprise que des hommes ont sur les femmes dans les cas de violence." Eva, Pauline, Valérie sont aussi venus pour ce rassemblement symbolique, important à leurs yeux, pour soutenir aussi toutes les femmes victimes de violences. Des élus (Myriam Naël, Abassia Hakem, Jérome Alémany, ...) ont aussi voulu participé au rassemblement pour dénoncer les violences.