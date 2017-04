Nantes Raymond Poulidor en dédicace ce week-end à Atlantis

0

Véritable icône du cyclisme français, Raymond Poulidor, sera en dédicace pour son livre-coffret intitulé "Raymond Poulidor Le Coffret". Retrouvez tout ce week-end, de 10h à 19h dans la librairie de l'espace culturel Leclerc de votre centre commercial Atlantis.

A travers ce livre-coffret, "Poupou" raconte l'histoire de sa vie hors du commun.

Entre faits d'armes légendaires, témoignages inédits de ses anciens coéquipiers, et lettres inédites de fans, les plus fervents supporters du cycliste tricolore risquent d'être comblés !



A noter que Raymond Poulidor fêtera ce samedi 15 avril, son 81ème anniversaire.



Librairie de l'espace culturel, Centre commercial Atlantis (Saint-Herblain), les 15 et 16 Avril, de 10h à 19h.