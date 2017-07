Nantes Record de fréquentation au jardin des Plantes en juin

0

C'est un record mensuel absolu de fréquentation qu'a enregistré le jardin des Plantes de Nantes avec plus de 200 000 visiteurs. « Nous n'avions jamais atteint ce chiffre », notent Jacques Soignon directeur du service des espaces verts de Nantes et Romaric Perrocheau, directeur du Jardin des Plantes. « C'est le deuxième site français le plus visité l'été après le Mont Saint-Michel », précise Jacques Soignon.

L'an passé, le jardin avait accueilli 1 950 930 visiteurs (1 872 906 en 2015).