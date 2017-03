Nantes Recours de riverains contre la ZAC Mellinet et le PLU

0

Un groupe de riverains de la caserne Mellinet a saisit la justice administrative contre la ZAC d'aménagement de celle-ci et s'apprête à déposé un second recours contre le PLU qui valide cette ZAC.

Cette demi-douzaine d'habitants au sud-est de la ZAC Mellinet contestent le manque de recul des futurs immeubles R+4 et R+6 dans leur secteur alors que partout ailleurs les riverains bénéficient d'un écart conséquent.

Alors que tout au long de la concertation autour du projet d’aménagement de l’ancienne caserne Mellinet (1 800 logements sur 13 ha), on leur avait mis en avant le fait qu’ils seraient séparés des futurs immeubles par une zone verte et des maisons, la ZAC votée le 16 décembre dernier par Nantes Métropole ne respecte pas, selon eux, ce principe d’aménagement dans leur secteur. Alors même qu’ailleurs c’est le cas. Ils ont fait appel à Me Rémy Bascoulergue, avocat spécialiste du droit de l’urbanisme, pour déposer un recours contre la ZAC, tout en précisant qu’ils ne sont pas opposés au projet global d’aménagement.

