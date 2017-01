Nantes Redécouvrir la ville grâce à d’anciennes cartes postales géolocalisées

0

L’application de Geneanet « Hier & Aujourd’hui » superpose les images passées et présentes de Nantes.



Presse Océan : Depuis combien de temps proposez-vous cette application avec les photos de Nantes ?

Christophe Becker, directeur de Geneanet : « L’application Hier & Aujourd’hui a été lancée par Geneanet en septembre 2015 (*). Le principe est double : pouvoir visionner des cartes postales anciennes de l’endroit où l’on est par géolocalisation, mais également prendre des photos dudit endroit par superposition sur la carte postale ancienne. C’est avant tout un outil contributif et chacun est invité à enrichir la base des photos d’aujourd’hui ».



Combien d’images sont consultables ?

« A Nantes, il y a un peu plus de 800 cartes postales anciennes et une vingtaine de photos actuelles ont été réalisées. On trouvera, notamment, dans notre base des vues de la ville lors de l’inondation de 1910 ».



(*) Application accessible sur l’Apple Store et Google Play (gratuit). www.geneanet.org.