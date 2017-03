Nantes Réfugiés : check point symbolique sur la passerelle Schoelcher

0

Barrière en travers de la passerelle Victor Schoelcher, militantes en tenues militaires, à Nantes ce matin et encore ce samedi après-midi, il fallait montrer ses papiers. Les piétons allant du sud (Palais de Justice) au nord (centre-ville) étaient contrôlés, et recevaient un interrogatoire sous forme de questionnaire, ceux allant du nord au sud pouvaient passer. Le check point était une opération symbolique conduite par l'association nantaise Gasprom et la Fasti (Fédération des associations de soutien à tous les immigrés). Objectif ? « Dénoncer la fermeture des frontières avec l'Italie ou le Royaume-Uni alors que les marchandises circulent », expliquent les militants.

« En 2016, 5 000 personnes ont péri en mer, dont 3 000 en Méditerranée, principalement entre la Libye et les îles italiennes, sinon vers l'Espagne, via Gibraltar. Car l'Union européenne empêche les entreprises de transport de prendre des passagers... En cette année électorale, on demande que la France ait un peu plus le sens de l'accueil. » Réfugiés politiques ou économiques ? « Pour savoir s'ils sont réfugiés économiques, disent les militants, il faudrait d'abord leur demander. Or il y a une mortalité de la misère. »