Nantes Reines de Doulon : qui prendra la relève ?

Dans le cadre du carnaval de Nantes, le comité des fêtes de Doulon Nantes-Est organise l'élection des reines 2017. Sont recherchées des candidates habitant si possible sur le secteur de Doulon, âgées de 18 à 21 ans. Elles participeront au défilé du carnaval de Nantes les 2 et 8 avril, puis à Ploërmel et à différentes prestations lors d'événements sportifs du Nantes-Doulon-Vélo-Sport.

La soirée d'élection aura lieu le 10 février (à 20 h 30) à la salle Bonnaire (animation par le groupe Tevaiora Porinetia).

Inscription (avant le 4 février) à la mairie de Doulon 02 40 41 92 17 ou au 02 40 74 94 79.