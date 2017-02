Nantes Des robots dans la gare : rencontre du 3e type

Rencontre au sommet ce matin en gare de Nantes : #Pepper vs #BARYL #DigitalSNCF #Robotics pic.twitter.com/NpGI0oRgLe

Les Nantais ont pu le découvrir mardi avec amusement dans leur gare. Mercredi, c'était au tour des Angevins. Baryl est la nouvelle innovation de la SNCF qui s'est associée à la jeune start-up française Immersive Robotics pour développer un prototype de robot poubelle. Objectif : "rendre les clients acteurs de la propreté en gare en attirant leur attention sur la poubelle de manière ludique, innovante et intuitive (...) B.A.R.Y.L s’inscrit dans la continuité des innovations développées en gare pour améliorer la propreté".

Début décembre 2016, le robot a été expérimenté en conditions réelles en gare de Lyon. Après une expérimentation à Paris, B.AR.Y.L a commencé sa tournée française par la gare de Nantes.

Le robot, créé en 5 mois, vient à la rencontre des clients. Il se déplace aléatoirement dans un périmètre défini au sein de la gare, évitant les obstacles, et émettant des sons et des lumières selon les situations. Doté d’une intelligence artificielle, il va apprendre progressivement à détecter un client qui veut lui remettre un déchet et à se diriger vers lui.

Le robot est équipé d’une sonde qui analyse son taux de remplissage. Une fois pleine, cette poubelle mobile retourne à sa base pour être vidée par un agent d’entretien. Dans une version future, elle pourrait même envoyer un SMS à l’agent pour le prévenir qu’elle est pleine.