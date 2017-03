Nantes Avant Odysséa dimanche 19 mars, visualisez les parcours

0

A dix jours du grand départ, l'équipe d'Odysséa est partout. L'objectif de cette édition, qui se déroule le 19 mars est de dépasser les 15 000 participants...

Dimanche 19 mars, cours Saint Pierre, sera donné le top départ d'ODYSSÉA Nantes, première étape du circuit ODYSSÉA 2017.

Au programme, en plus des traditionnelles courses des enfants (1km) et course/marche non chronométrée (5km), une nouvelle course, chronométrée cette fois, d'une distance de 10km. De quoi donner à chacun l'opportunité de trouver la course qui lui convient. Autre nouveauté de l'édition 2017, c'est le Racing Club Nantais qui organise Odysséa cette année

En 2016, pour ses 10 ans, cette course populaire avait déjà rassemblé 14 600 participants et collecté 116 000 € (+42% par rapport à l'année précédente) pour « soutenir les programmes d’aide aux malades et encourager la recherche contre le cancer du sein ». Les fonds collectés ont été reversés localement de la façon suivante : 56 765 € à l’ICO Centre René Gauducheau. 56 765 € au Comité de la Ligue contre le cancer 44. 2 500 € à l’association coup de coeur « A Choeur d’Etre ».

Inscriptions en ligne et informations pratiques sur le site de l'événement odyssea.info/nantes

Retrouvez ici les parcours des courses :

PARCOURS DES 10 KM

PARCOURS DES 5 KM

PARCOURS DES 1 KM