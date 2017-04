Nantes "Rendez-vous Hip Hop" prend date pour sa deuxième édition

Soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports, "Rendez-vous Hip Hop" revient pour la deuxième fois à Nantes, le 3 juin prochain, cours Saint-Pierre.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme s'annonce éclectique.

Dix ans après la fin de l'aventure Saïan Supa Crew, Vicelow, Specta et Sir Samuel, trois anciens membres de cette formation mythique se réunissent à nouveau aux côtés de DJ Nelson pour reprendre le rythme avec ferveur. Ils vous feront revivre les classiques du crew et découvrir leurs morceaux solos. Cette date nantaise sera la première d'une série de concerts en France. Elle donnera un avant-goût de leur nouvel EP dont la sortie est prévue très prochainement. Ce concert sera proposé en audiodescription.

A découvrir aussi : l'anglais DJ Format et le MC canadien Abdominal, le rappeur parisien Gracy Hopkins, les nantais Pumpkin & Vin’s Da Cuero ft. DJ One Up, Scoop & J.Keuz. Radikal MC & Laëty (présents à HIP OPsession en 2016) présenteront leur création en chansigne (rap + langue des signes).

En parallèle des concerts, "Rendez-vous Hip Hop" proposera un battle de danse, un Open Mic, un battle de human beatbox, le challenge d'improvisation rap End of the Weak et de nombreuses initiations : graffiti, human beatbox, DJing et beatmaking.

Dans les bars

En collaboration avec Culture Bar-Bars, les bars nantais se mettent au diapason du hip hop. Au programme de 21h à 2h (ou 4h selon les bars) : DJ Moussa à l'Arrosoir, Dr Vince (Svinkels, Stupeflip) au Bar du Coin, DJ CLB + guests au Live Bar, Deejay Taj’ au Mojo, La Botanique au Rouge Mécanique, DJ Visualize au Track’N’Art... La programmation détaillée est actuellement en cours.

Infos pratiques

Samedi 3 juin 2017 de 12h à 23h

Cours Saint-Pierre, Nantes

Entrée libre.

Bar et restauration sur place : food trucks