Nantes Rentrée : les modifications envisagées de la carte scolaire [CARTES]

Au programme du conseil municipal de Nantes, les modifications de périmètres scolaires envisagées pour la rentrée 2017.

Nantes compte aujourd’hui 19 300 élèves dans ses 113 écoles publiques et 19 600 sont attendus pour la prochaine rentrée scolaire. "Afin de les accueillir dans les meilleures conditions et pour favoriser leur réussite et leur épanouissement, nous menons une ambitieuse politique éducative, qui représente le 1er budget municipal", explique la Ville.

Les actions prévues par la Ville : une réorganisation des locaux dans certaines écoles, des installations de bâtiments modulaires dès cet été dans des secteurs où des constructions d’extension sont envisagées...

Au programme aussi pour la rentrée 2017, une modification des périmètres scolaires, uniquement pour les nouveaux élèves, qui sera présentée ce vendredi au conseil municipal :