Nantes Reprise des marchés de créateurs

0

Abricadabroc ce dimanche 12 mars place Viarme a entamé une nouvelle année de marchés de la création avec 14 exposants, perturbée malheureusement par la pluie.

Comme tous les ans, l’association Abricadabroc, fondée par des créateurs et artisans, a démarré un nouveau programme de marchés de la création à Nantes, sur la place Viarme, en concomitance avec Saveurs de Viarme.

C’est le lancement de la saison des "Hors Série" et l’on retrouvera les créateurs tout le printemps jusqu’en juin pour des rendez-vous dans la région : un photographe, des céramistes, des ébénistes, une verrière à la flamme, des maroquinières, des créatrices de vêtements et accessoires de mode ou d’objets déco d’intérieur.

Dimanche16 avril : Hors Série à La Roche-Bernard, place du Bouffay et quartier. Dimanche 21 mai : Hors Série à Nantes, Jardin des Fonderies. Samedi 3 juin : Hors Série à Vallet, place de Gaulle.