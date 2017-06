Nantes Résine de cannabis, cocaïne, héroïne et arme de poing

0

Résine de cannabis, cocaïne, héroïne et arme de poing. C'est le cocktail découvert par les gendarmes de la compagnie Rezé, jeudi quartiers Bellevue et Hauts-Pavés à Nantes. Ils y ont interpellé quatre suspects, deux hommes et deux femmes, âgés de 26, 41, 46 et 52 ans.

Le parquet voulait voir le plus jeune jugé dès lundi en comparution immédiate, mais son avocat, Me Benoît Poquet a obtenu ce vendredi sa remise en liberté. Il sera jugé plus tard devant le tribunal correctionnel de Nantes.

