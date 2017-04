Nantes Restauration : un "parcours création" pour éviter celui du combattant

0

Envie d’ouvrir un bar, un resto ou un concept food ? Frédéric Schmitt, du cabinet de conseil Restaugestion, et le Groupement national des hôteliers et restaurateurs indépendants du grand ouest proposent aux porteurs de projet le "Parcours créateurs CHR" (café-hôtel-restaurant). Un outil unique en France, destiné à les guider et leur "faciliter la vie" dans ce long et sinueux chemin qu'est la reprise ou la création d'une entreprise, dans un secteur où le taux d'échec est très élevé (30 % de dépôts de bilan dans les trois premières années). Après deux années d'existence, le "Parcours créateurs CHR" n'en revendique que deux sur… 56 projets accompagnés.

