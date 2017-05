Nantes Retour en photos sur le rassemblement du 1er-Mai

0

La CGT, FO, FSU et Solidaires ont signé un appel pour « un 1er-Mai revendicatif et indépendant ». Ils ont tenu un meeting à Nantes, à 10 h, place de la République ce lundi. Sur des mots d'ordre sociaux - contre « la privatisation des services publics, la remise en cause la retraite par répartition et la liquidation du code du travail » - mais aussi pour réaffirmer « leur attachement aux valeurs de la République » et leur rejet du racisme et de la xénophobie.

