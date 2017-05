Nantes Rituals arrive en cœur de ville

0

C’est désormais officiel depuis quelques jours. L’enseigne Rituals s’installe au cœur de la cité des ducs. La boutique Sonia Rykiel a fermé définitivement ses portes et le magasin à l’angle des rues Boileau et Scribe sonne le creux.

L'enseigne Rituals, avec qui le cabinet Piraud vient de signer un accord, va y installer sa 18e boutique française. Cette marque de cosmétique est d’origine néerlandaise. Inspiré par la sagesse et les traditions ancestrales asiatiques, Rituals a créé une collection complète de produits pour la maison et le corps : douche & bain, corps, mains et pieds, cheveux, eaux de parfum, mais aussi bougies, parfum d’intérieur, thé…

Plus d'infos dans Presse Océan de ce vendredi 5 mai 2017