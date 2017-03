0

C'était chaud et frais comme du bon pain. Le duo rock KO KO MO a ravi, séduit et conquis les 400 âmes te coeurs qui avaient décroché leur sésame. Warren (guitare-chant) et K20 (batterie) fêtaenit parallèlement la sortie d'un premier album magistral "Techicolor Life". Les accros d'une alchimie blues et rock, aux forts accent des seventies (chapiktre Led Zep) en sont restés babas. Vivement e prochain concert nantais.