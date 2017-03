Nantes Royal de Luxe en avant-première en Belgique avant Nantes (VIDÉO)

0

La troupe de théâtre joue au festival de Malines en Belgique leur nouvelle création « Miniatures ». Une « petite forme » qui change de la saga des Géants. On retrouve tous les codes des Nantais dans cette création qui a essuyé les plâtres, le vent, la froideur piquante et la pluie. Au menu de « Miniatures », on assiste à une floraison d’épatantes trouvailles, objets du quotidien revisités, déferlement de costumes hallucinants signés Gallo Lavallée (sur la création) et Marie-Lou Mayer, musiques au top, des Floyd à Ferré, sélectionnées par Michel Augier. De clins d’œil à Tati en croisant les Monty Python et Alice au pays des Merveilles, la palme d’or de la justesse revient aux neuf comédiens ébouriffants.

Cette création sera présentée à Nantes cet été ; les dates exactes sont en cours de calage

Voici un avant goût inédit du spectacle capturé en Belgique :





Avec une interview du directeur de Royal de Luxe. Extrait :

Presse Océan : Vous vous êtes plongés dans l’actualité?

Jean-Luc Courcoult, directeur de Royal de Luxe : « Oui, on a visionné des documentaires sur la corruption, la vente des armes, le populisme. J’avais en tête la dérive d’espoir que les gens ont aujourd’hui sur la démocratie. J’ai imaginé une histoire de cœur et de respiration à travers le rêve d’un pilote de ligne qui se met en pilotage automatique. Il nous embarque dans sa vie et survole cette « industrie du mensonge » organisée par le pouvoir. Mon métier, c’est d’éclaircir la situation, pas de la juger. J’essaye de faire surgir une dimension poétique des sentiments que l’on ressent à l’examen du monde. J’espère que le public pourra s’en emparer. L’important, c’est de ne jamais être indifférent et de ne pas se réfugier dans le "tous pourri". Je ne suis ni politicien ni expert, je fais juste un spectacle en me nourrissant de l’actualité du monde avec des métaphores et des images directes".