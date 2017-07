Nantes Royal de Luxe : petit géant et scaphandrier subjuguent Le Havre

"Voici ce qui c'est passé ce matin", nous raconte Quentin Letendre, un néo-Nantais fan absolu de la compagnie Royal de Luxe. Né au Havre, Quentin y est retourné exprès ce week-end pour suivre cette nouvelle aventure des Géants nantais.

"Le container s'étant échoué hier sur le front de mer a été ouvert ce matin vers 10h, le petit Géant en est sorti et à commencé à gambader sur la promenade, fait un tour du centre ville pour redécouvrir le Havre qui a bien changer depuis ça dernière visite en 2000 avec les girafes. Le scaphandrier s'est réveillé vers 11h dans le quartier de l'Eure, nouveau quartier St Nicolas, et à été mis sur une barge pour rejoindre le centre ville. Le conte est merveilleux les images sont sublime et l'émotion est à son comble pour tous les Havrais, heureux, tout comme moi, de retrouver les Géants."