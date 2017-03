Nantes Royal de Luxe présentera le Scaphandrier et "une surprise" au Havre

0

Royal de Luxe a signé le contrat ce lundi. La troupe nantaise de théâtre de rue donnera un spectacle au Havre les 7, 8 et 9 juillet avec le Scaphandrier géant et « une surprise ». La surprise ? Impossible d’en savoir plus, Royal de Luxe a toujours cultivé le goût du secret, mais l’on peut imaginer que la famille des Géants s’agrandisse. Ce sera un nouvel épisode de cette saga qui fera suite à leur venue à Montréal du 19 au 21 mai 2017. Cette fois, les Géants célébreront les 500 ans de la ville et de son port au fil d’une grande fête intitulée « Un été au Havre ».

C’est à Maline en Belgique que la troupe de théâtre joue en ce moment leur nouveau spectacle intitulé « Miniatures » jusqu'au 26mars. Ils sont attendus à Nantes cette année, les dates ne sont pas encore calées.

Lire notre article en intégralité dans nos éditions du vendredi 17 mars