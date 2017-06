Nantes « Rue Luc Douillard », un bel hommage au militant nantais

0

Créateur de l’association « Nantes est une fête » et de la « Fête des Langues » (qui reprendra en 2018), le militant et humaniste nantais Luc Douillard s’est éteint le 12 avril dernier des suites d’une maladie. Ce samedi à Nantes, rue du Port-au-vin, entre la rue de la Fosse et la place du Commerce, une plaque a été apposée en sa mémoire. Cette jolie cérémonie en présence de sa femme Emmanuelle Lefevre, de leurs trois fils, Pierre, Marc et Félix et d’une cohorte d’amis a eu lieu juste en face le café La Perle. « Nous avons toujours connu Luc Douillard en train de faire de la politique », a rappelé Eric Chalmel alias Frap, dessinateur à Presse Océan, au fil d’un discours amical. « Je dis bien « faire ». Luc pensait, parlait, écrivait, mais pensant, parlant, écrivant, il agissait. Il faisait de sa vie un acte politique, comme un artisan remet chaque jour l’ouvrage sur le métier. Pas pour être élu. Pas pour exercer le pouvoir. Juste pour repousser, une à une, les limites qui nous sont imposées. Il l’a fait jusqu’à son dernier souffle, « face à l’absurde et face à la mort qui nous défient de toutes parts », ainsi qu’il nous l’a écrit quelques jours avant de succomber à l’absurde (...) Avec Luc, la vie ressemblait à une sorte d’An 01, qui nous permettait à tous de reprendre le bon chemin, sans haine, ce faux moteur de l’histoire, sans frontières, ces fausses cartes de géographie. Il n’est pas indifférent que Luc Douillard ait choisi, après l’aventure du CRDC, d’enseigner l’histoire-géo. Un militant sincère est d’abord, sans doute, un homme qui transmet, un passeur. La bonté fut son dernier message, sa dernière transmission. Reçue 5 sur 5, cher Lucky".