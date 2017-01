Nantes-Saint-Nazaire Le grand port maritime en convalescence

0

Pour la première fois depuis cinq ans, le trafic portuaire n’a pas reculé en 2016. Mais il reste loin de ses records.

Près de 25,5 millions de tonnes de marchandises ont transité l’an dernier par le port de Nantes-Saint-Nazaire, soit 0,3 % de plus qu’en 2015. Une progression modeste qui survient après cinq années de baisse consécutives. Pour autant, le 4e port français reste très loin de ses records de trafic établis il y a dix ans, avec plus de 34 millions de tonnes annuelles, de 2005 à 2007.

En outre, cette petite reprise est due pour l’essentiel au trafic de gaz naturel liquéfié (GNL), sur lequel le port a peu de prise. L’an dernier, le terminal méthanier de Montoir a en effet « bénéficié du rééquilibrage des prix du GNL entre l’Europe et l’Asie » et de l’émergence de nouveaux pays producteurs. À la clé, un doublement du trafic à Montoir, qui a atteint 2,2 millions de tonnes.

Plus d'informations dans Presse Océan lundi