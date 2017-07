Nantes Saint-Nazaire Le port va devoir payer l'impôt sur les sociétés

0

Le port de Nantes-Saint-Nazaire, comme les dix autres grands ports maritimes français, pourrait bientôt devoir s’acquitter de l’impôt sur les sociétés.

La Commission européenne a en effet demandé à la France et à la Belgique de mettre fin aux exemptions fiscales accordées à leurs ports, estimant que celles-ci dérogent aux règles de l’Union sur les aides d’État et faussent la concurrence.

La France a jusqu’à la fin 2017 pour mettre fin à cette exonération de l’impôt sur les sociétés dont bénéficient les onze grands ports français depuis 1942.

Le ministère français des Transports a pris acte de cette décision de Bruxelles et « réserve sa réponse pour la suite ».

