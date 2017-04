Nantes-Saint-Nazaire Le retour en grâce du transport fluvial

0

Porté par le Port, Nantes métropole et la Carene, un nouveau service de transport fluvial de marchandises va être lancé en 2018 entre Nantes et Saint-Nazaire.

En 2008, une première expérience avait tourné court, faute de clients. Cette fois, le projet semble mieux ficelé.

À partir de janvier 2018, un nouveau service de transport de marchandises va donc être lancé entre Cheviré et Montoir, à raison de 5 rotations par semaine, soit 240 par an, et 9 liaisons complémentaires, grâce à un gros bateau pousseur et des barges adaptées à différents trafics.

FlexiLoire, c’est son nom, sera exploitée par la Compagnie ligérienne de transport (CLT) qui assure déjà l’approvisionnement en charbon de la centrale EDF de Cordemais et l’acheminement de grosses pièces d’avions entre les deux usines Airbus de l’estuaire.

Le service, qui bénéfiera d'aides publiques au démarrage, sera multi-produits : colis XXL façon Airbus, logistique urbaine, véhicules, conteneurs, convois exceptionnels… « L’objectif est de répondre aux besoins des industriels présents tout au long de la Loire », souligne Alain Leblanc, chargé du projet pour le Port.

Plus d'informations dans Presse Océan jeudi