Nantes Santé : grève au service de rééducation de Saint-Jacques

Face à une surcharge de travail, les infirmières et aides-soignantes sont à bout. Les patients signent une pétition.

Le pôle de médecine physique et de réadaptation est reconnu. Sauf que la situation du personnel se dégrade, selon les salariés et la CGT. Depuis le 7 avril, ceux du « 3e étage sud du pôle MDR » sont en grève. « Leur charge de travail a augmenté car l'équipe doit s'occuper de beaucoup plus de patients paraplégiques et tétraplégiques, suivis pour de la chirurgie du handicap », relate Marie-Paule Chauvière, représentante du personnel CGT à Saint-Jacques (CHU).

L'article complet à lire dans le journal Presse Océan de mardi