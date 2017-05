Nantes « Santé, le trésor menacé », un livre coup de gueule

0

Les éditions nantaises de l’Atalante publient « Santé, le trésor menacé », un ouvrage rédigé par Antoine Vial, expert en santé publique. Il fut durant six ans membre de la commission « qualité et diffusion de l’information médicale » pour la Haute autorité de santé. Ce livre vise à donner une place prioritaire à la santé dans l’élection présidentielle. « Notre système de santé est en panne », indique Antoine Vial qui dresse un bilan réquisitoire de tous les acteurs, de l’Etat aux industriels, des organismes gestionnaires aux usagers. Son texte entend « fournir des éléments de réflexion à tous, des citoyens aux politiques à travers une image reconstituée du kaléidoscope de la santé en France". Il dessine des axes de modernisation de la politique de santé.

C’est une expérience tragique qui a conduit Antoine Vial à écrire. Son fils aîné, Matthieu, fut en effet victime d’un accident d’escalade à l’âge de 18 ans (en 2002) qui le laisse mutique et le prive de mouvement, sauf de son pouce et de son index. Il constate alors qu’il est difficile, sans un budget conséquent, de trouver des dispositifs pour lui redonner un minimum d’autonomie. Antoine Vial expérimentera « avec un laboratoire de recherche en informatique à Toulouse et l’aide de son autre fils, la conception collaborative d’un système d’aide à la communication et de gestion de l’environnement ». Ce sera « Matt Système » (un nom en hommage à Matthieu mort en 2014),outil qui permet de « surfer sur le net et d’accomplir des gestes simples ». Ce modèle de co-conception est un produit peu coûteux et libre d’accès pour la communauté, patients, proches, soignants et développeurs. Une démarche généreuse qu’il décrit dans ce livre qui prône la santé participative.

Santé, le Trésor menacé. 15 €. L’Atalante Essais (15, rue des Vieilles Douves, Nantes. www.l-atalante.com)