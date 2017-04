Nantes Santé : Quand l'asthme se cache dans le détail

0

La journée de l'asthme, le 2 mai, souligne l'importance du traitement chez l'enfant. Meyco va y veiller.

Le petit bonhomme bleu voyage deja dans les bagages d'une vingtaine de Nantais. Chaque jour, Meyco, c'est son nom, joue la tamagotchi. Au lever, il affiche la tête des mauvais jours : yeux tristes, et bouche inversée. Puis son ami, l'enfant, lui présente l'inhalateur qu'il a utilisé pour traiter son asthme. Meyco enregistre. Et sourit. Partie gagnée : l'enfant se sent mieux.

