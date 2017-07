Nantes Sas vélo non respecté : un radar « pour changer les comportements »

0

C'est une expérimentation inédite en France. Nantes métropole teste le radar pédagogique de non-respect du sas vélo depuis hier.

« Le problème du sas vélo est qu'il n'est pas respecté par les automobilistes et les deux-roues motorisés, pointe Fabrice Pichon, ingénieur à Nantes métropole. Sur l'agglomération, nous sommes entre 30 et 40 % d'infractions ». Le sas vélo est une zone réservée aux cyclistes devant les feux de signalisation. Son non-respect par un conducteur est sanctionnable par la perte de 4 points sur le permis et une contravention de 135 €.

Le dispositif

Développé par le Cerema, un prototype de radar pédagogique a été installé au carrefour du boulevard Gabriel-Lauriol et de la rue du Loquidy. Il a été mis en service hier. Le radar fonctionne par un système de détection des véhicules motorisés dans la zone du sas vélo. Lorsque ceux-ci sont à l'arrêt de manière prolongée sur cette zone, le capteur déclenche l'allumage d'un panneau d'alerte, portant l'inscription « Sas vélo merci ». Ce dispositif est mobile et pourra être installé ailleurs.

