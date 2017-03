Nantes Saveurs de Viarme, des goûts et des couleurs ce dimanche

0

L’édition de printemps du Marché des Saveurs de Viarme se poursuit ce dimanche de 9 h à 19 h.



Ils sont une soixantaine à présenter leurs meilleurs produits. La plus grande majorité sont des habitués qui ne manqueraient pour rien le rendez-vous. La preuve que les clients sont fidèles et nombreux. « Chacun a ses préférences et vient retrouver son viticulteur, pour ma part c’est le Tautavel de chez Guitard », explique André, fidèle de cette manifestation gastronomique.

Sancerre, Muscat d’Alsace, sel de Guérande ou pruneaux et noisettes d’Agen

Pierre et Anne-Marie Drapeau, du Domaine de Lucas qui proposent leur Côte de Bourg, viennent depuis la première édition en 1995. Patrick Noël a une quinzaine d’hectares dont dix à Sancerre mais aussi en appellation en Menetou-Salon et Pouilly Fumé. « Nous sommes vignerons à Sancerre depuis au moins dix générations… Je viens aussi depuis la première édition, nous avons une clientèle très fidèle. Les trois appellations plaisent. Le Sancerre, cépage sauvignon, est sec et fruité, plus aromatique que le chardonnay ». Jean-Marie Gary et Christian Raymond du Gaec des Pruniers dans le Lot-et-Garonne proposent le pruneau d’Agen dans tous ses états : à l’eau-de-vie, fourré, crème de pruneau, sans conservateur… mais aussi des noisettes. Eux aussi ne manquent aucune édition au printemps et à l’automne. Et puis, il y a Gil Decoings, avec Eric Chevalier, qui apporte son « Ty grain de sel », sel de Guérande aromatisé. Mais il y a aussi de la charcuterie corse, des canelets bordelais, des huitres de Bouin (Vendée) à emporter ou à déguster sur place, des huiles aromatisés aux ceps, des fromages de montagne... pour tous les goûts.