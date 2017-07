Nantes Science-fiction : le Nantais Patrick Gyger expose au Barbican de Londres

0

Un séjour à Londres cet été ? Un Nantais y présente jusqu’au 1er septembre une exposition majeure. Patrick Gyger a été mandaté par le Barbican Center pour explorer le monde de la science-fiction. Le directeur du Lieu unique a ainsi conçu « Into the Unknow ». Plus de 800 œuvres, 200 livres collectés à travers le monde, 50 films et séries TV, des robots, magazines… Patrick Gyger entraîne les curieux dans cet univers pop culture, à la croisée de l’art contemporain.

Interview de Patrick Gyger à lire ce mercredi 26 juillet dans Presse Océan.

Téléchargez la version numérique de Presse Océan.