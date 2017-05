Nantes Sébastien Pilard (LR-UDI) choisit Van Goethem comme suppléante (44-02)

0

Sébastien Pilard, candidat LR-UDI, a choisi Sophie Van Goethem comme suppléante sur la 2ème circonscription de Loire-Atlantique.

Professeur à l’université de Nantes, Sophie Van Goethem a notamment été conseillère municipale d’opposition à la ville de Nantes ainsi que candidate aux municipales de 2014. Sébastien Pilard et Sophie Van Goethem réalisent donc une union large de la droite et du centre sur la 2ème circonscription de Loire-Atlantique. Pour le candidat, tous les deux partagent "des valeurs proches, tout en ayant des profils complémentaires."

Pour lui, "cette union est une première étape nécessaire pour permettre l’alternance à Nantes et donner une majorité de la droite et du centre à Emmanuel Macron et à la France."

De son côté, Sophie Van Goethem, cette union n'est que logique. "Il vient de la société civile et de l’entreprise. Nous partageons les mêmes valeurs. J’ai donc accepté tout naturellement d’être sa suppléante.". De plus, selon elle, il est évident que dans la deuxième circonsription, "c’est En Marche à gauche."

