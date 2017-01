Nantes La police contrôle les vitres surteintées : il vous en coûtera 135 euros

0

La réglementation, entrée en vigueur au 1er janvier, interdit le surteintage des vitres avant. L'infraction coûte cher.

Un contrôle routier a été organisé ce jeudi dans le centre-ville de Nantes entre 14 h et 15 h 30. Sa spécificité ? « Une attention particulière était portée sur le surteintage des vitres situées à l'avant des véhicules », précise la Police. En une heure et demie, six automobilistes ont été verbalisés pour ce motif. À la clé, une amende de 135 euros et la perte de trois points sur leur permis de conduire.

Cette infraction, visant le surteintage de plus de 30 % du pare-brise et des vitres latérales avant, a été adoptée en avril 2016 par décret sur recommandation du Conseil national de la sécurité routière. Les propriétaires des véhicules concernés avaient jusqu'au 1er janvier de cette année pour se mettre en conformité.

L'opération menée ce jeudi était la première du genre. D'autres devraient suivre.