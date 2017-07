Nantes Sécurité routière : vaste dispositif policier à Port-Boyer

0

Dans le cadre du plan de lutte contre les conduites de véhicules sous l'empire de l'alcool et/ou de produits stupéfiants, l'unité de sécurité routière de la police nationale a organisé une opération de contrôle d'envergure ce mardi, de 15 heures à 16 h 30 à Nantes. Une quarantaine de policiers ont été mobilisés en différents lieux du quartier Port-Boyer. Ils ont contrôlé 53 véhicules, dont trois deux-roues, deux taxis et un poids lourd.

Un automobiliste de 37 ans a été contrôlé positif aux stupéfiants tandis qu'un conducteur de 27 ans a été interpellé pour défaut de permis, faux et usage de faux. Les fonctionnaires ont par ailleurs relevé une détention de stupéfiants et un port d'arme pour un homme de 43 ans, ainsi qu'un défaut d'assurance et deux usages du téléphone au volant.

Enfin, des contraventions ont été dressées pour le surteintage des vitres avant de deux véhicules ainsi que pour le port de gants de moto non-conformes.

Deux conducteurs ont été conduits au poste, trois véhicules immobilisés et deux mis en fourrière.