Nantes Sensibilisation au don d'organes ce samedi

À l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs du 22 juin, le CHU de Nantes (coordination des prélèvements multi organes et tissus), en partenariat avec l'association PRO.DON, organisent une journée d'information et de sensibilisation à destination du grand public, par la tenue d'un stand en plein cœur de Nantes ce samedi jusqu'à 17h30 place du Commerce. Diverses animations seront proposées aux petits et grands toute la journée. Un stand d'information sur le don et la greffe d'organes et tissus sera lui aussi présent le samedi 17 juin de 10h à 17h30, place du Commerce à Nantes, animé par les professionnels de santé du CHU de Nantes.