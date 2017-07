Nantes Ses souvenirs du cinéma Le Concorde : "des films à portée de main"

0

Sylvain Clochard, exploitant du Concorde, a littéralement usé ses fonds de culotte dans ce cinéma nantais.

Le cinéma est entré dans sa vie en 1984 : "Mes parents, alors fonctionnaires, ont décidé de racheter le Concorde et de changer de vie. On est arrivé le jour de mon 10e anniversaire. Moi, le gamin de la campagne, j'étais déraciné en pleine ville avec des séances de cinéma à portée de main. Alors je ne me suis pas privé !"

Entre 10 et 18 ans, il enchaîne jusqu'à 5 séances par jour : "Je suis devenu cinéphage ! La programmation de mon père était un savant mélange de grands classiques du cinéma mondial avec des films engagés et des films américains à gros budget"

