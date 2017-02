Nantes SFR étend la fibre très haut débit à 14 communes de l'agglomération

0



À Nantes, toute la ville est accessible au très haut débit via la fibre soit plus de 120 000 logements et locaux professionnels. Reste les communes périphériques : Michel Paulin, directeur général de SFR vient de signer avec Nantes Métropole, représentée par sa présidente Johanna Rolland (PS), une convention pour le déploiement de plus de 74 200 prises éligibles à la fibre dans quatorze communes de la métropole d’ici 2020.



Orange opère pour les neuf autres communes située au nord-est de l’agglomération (Orvault, La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, Mauves, Thouaré, Sainte-Luce, Basse-Goulaine, Saint-Sébastien, Vertou). En ce début d’année, les communes d’Indre, Rezé et Saint-Herblain, soit près de 31 000 logements et locaux professionnels sont déjà éligibles permettant aux habitants de bénéficier de débit cinquante fois supérieurs à ceux permis par l’ADSL.

Les travaux (menés par la société SPIE) permettront aux premiers quartiers de Bouguenais, Couëron et Sautron d’être desservis par la fibre d’ici l’été 2017. Dans le sud-Loire Le réseau est en cours de réalisation à Brains, La Montagne et Saint-Jean-de-Boiseau. Ces trois communes seront desservies fin 2017. Les études sont menées pour Bouaye, Le Pellerin, Les Sorinières, Saint-Aignan-de-Grandlieu et Saint-Léger-les-Vignes pour une arrivée de la fibre en 2018.