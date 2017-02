Nantes Shaka Ponk repart en tournée et fait une halte au zénith en février 2018

0

Le groupe à l’énergie fracassante remonte sur scène en 2018 avec The MonkAdelic Tour et prépare un live spectaculaire, entre prouesse technologique et performance scénique.

Shaka Ponk sur scène, ce sont des geeks survitaminés qui imaginent le concert du futur : un punk numérique où la technologie vient sublimer la frénésie rock du groupe.

Ils ont déjà réservé le Zénith de Nantes pour un concert jeudi 22 février 2018.

Places assises et numérotées de 49 € à 59 € et places debout à 39 €.