Nantes Simone Veil avait inauguré le centre IVG en 2006 (VIDEO)

Simone Veil était venue à Nantes en 2006 pour inaugurer le centre qui porte son nom au CHU de Nantes. Le centre fut un des premiers de France puisqu'il a ouvert ses portes en 1975. Lors de sa visite à Nantes, l'ancien ministre de la Santé avait alors témoigné des premiers pas compliqués de l'interruption volontaire de grossesse. À Nantes, l'initiative avait été prise dès les années 1970 lorsque des médecins hospitaliers « soignent des jeunes femmes victimes de complications gravissimes de l'avortement non médicalisé et assistent à des agonies épouvantables », évoquait le Dr Bernard Meslé au moment du 40e anniversaire du centre en 2015. On y trouve Jean-Paul Soulilou, alors jeune praticien, et François Autain, futur maire de Bouguenais (PSU) et secrétaire d'État. Au CHU, trois volontaires se portent candidats pour les IVG : un néphrologue, un pneumologue et un anesthésiste- réanimateur. Ils parviennent à leurs fins malgré l'inertie de certaines structures hospitalières. Simone Veil, elle-même, témoignera de cette période le 14 mars 2006.

Jean-Marc Ayrault, alors maire (PS) de Nantes, se souvient " de son esprit de résistance, de liberté, son féminisme, sa leçon de vie et de courage". Lors de sa visite dans la cité des ducs, il a gardé en mémoire "le temps accordé par Simone Veil pour rencontrer et échanger avec le personnel du centre... C'était un moment fort". L'ancien Premier ministre souligne la disparition "d'une femme qui aura marqué l'histoire du pays" et invite à prendre le temps d'aller voir son témoignage au mémorial de la Shoah à Paris".