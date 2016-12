Nantes « S'inscrire pour avoir le choix de voter »

0

Garé depuis vendredi place du Commerce, après avoir sillonné les quartiers nantais, le bus civique connaît un certain engouement. « On est toujours occupé, sourient Nadia et Tony, les deux agents chargés d'enregistrer les inscriptions sur les listes électorales pour la Ville de Nantes. Les gens viennent s'inscrire en dernière minute ou vérifier qu'ils sont bien inscrits. » Cette année 60 % ont opté pour la démarche en ligne plutôt qu'en mairie. « Mais ils sont assez inquiets que la procédure n'ait pas fonctionné et nous demandent de vérifier. » Les nouveaux inscrits ne sont pas forcément tout jeunes. « On a beaucoup de gens qui ont un certain âge et s'inscrivent pour la première fois. Ils ne comptent d'ailleurs pas forcément aller aux urnes. » Ainsi, Flene, 54 ans, fonctionnaire, est arrivé à Nantes en 2015. « J'étais déjà inscrit ailleurs avant. Je suis venu pour avoir ma carte d'électeur, au cas où je serai décidé à voter. Je veux avoir le choix. »

Nantes comptait 182 000 inscrits au 1er mars dernier. Près de 27 000 nouveaux inscrits devraient se rajouter. « Mais pour ceux qui partent ailleurs, nous ne le saurons qu'en janvier-février, explique Stéphane Gachet, responsable du service opérations citoyennes de la Ville. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on a cette année une affluence considérable avec plus 4 % de nouveaux inscrits comparé au record historique de 2006. »

Le bus civique est encore ce samedi place du Commerce jusqu'à 19h et le site de la Ville prend les inscriptions jusqu'à 23 h 59.