Nantes Six chefs lyonnais invités par des restaurateurs nantais

Pour la première fois, six chefs originaires de Lyon vont cuisiner à quatre mains avec des Nantais ce week-end.

Le Voyage à Nantes lance une nouvelle opération pour promouvoir la jeune cuisine française, baptisée « Les Tables de Nantes invitent... ». Pour cette première édition, c'est la ville de Lyon qui est à l'honneur les 25, 26 et 27 février prochains.

Six restaurants du guide les Tables de Nantes, édité chaque année par le VAN, accueillent six chefs lyonnais en résidence pour proposer six dîners exceptionnels à quatre mains. Samedi, le restaurant Lulu Rouget accueillera Hubert Vergoin du Substrat, Lammacotte accueille Ludovic et Tabata Mey des Apothicaires. Dimanche, le chef du Pickles cuisinera avec Arnaud Laverdin et celui de l’U.Ni avec Matthieu Rostaing-Tayard du Café Sillon. Enfin, lundi 27 février, le chef de la Raffinerie partagera ses cuisines et son équipe avec Mélik Debadji qui a ouvert l’Ebauche il y a deux ans à Lyon. Le restaurant les Chants d’Avril accueillera pour sa part Conie Zagora et Laurent Ozan du Kitchen Café à Lyon. Les prix des menus sont librement fixés par les restaurants nantais. Les réservations se font directement auprès des restaurants nantais.

Arnaud Laverdin, chef de la Bijouterie à Lyon a ainsi travaillé avec Dominic Quirke, chef du Pickles, pour un dîner dimanche 26 février : « Dominic est venu passer un week-end à Lyon et nous avons pu échanger tranquillement sur le menu que nous souhaitions proposer. Nous avons ensuite poursuivi les échanges par mail et par téléphone. Nous avons mêlé nos inspirations du moment. J'apporte deux plats de Lyon et notamment des tuiles au vin rouge. Nous allons proposer huits plats dont deux en commun au menu, en petites portions. »