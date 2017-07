Nantes Six clubs professionnels pour quatre salles

0

À un an de la réouverture du Palais des sports de Beaulieu Nantes métropole a affecté les salles pour les six clubs professionnels. À la rentrée 2018 le Handball Club de Nantes HBCN quittera la salle sportive métropolitaine pour aller au Palais des Sports de Beaulieu. La salle sportive métropolitaine de la Trocardière sera alors dédiée au basket pro avec le NRB et l’Hermine de Nantes. Le complexe sportif Mangin-Beaulieu sera alloué au Nantes Loire-Atlantique Handball (NLAH) et au Volley-Ball Nantes (VBN). Le Nantes Rezé Métropole Volley se voit confirmé à la salle Arthur-Dugast. Enfin le Hall XXL du parc des expositions de la Beaujoire et ses 11 000 places accueilleront les grands rendez-vous sportifs.

