Nantes Social : les salariés de Carlson Wagonlit Travel en grève

LAMBRETTA

Il y a quelques années et sous prétexte de faire des économies, le Tour Opérator JET TOURS avait délocalisé ses centres d'appels en Tunisie. Compte tenu de l'incompétence des personnels, JET TOURS était revenu en arrière au bout de 6 mois, en ayant au passage grillé des centaines de milliers d'euros en compensation financière suite aux licenciements en France sans parler des frais de mise en place en Tunisie.

Une lubie d'un Directeur qui a voulu faire des économies via des licenciements et qui a couté au final un tas d'emplois dont le sien et la noyade de JET TOURS...

On est rentré en France dans une spirale complètement débile. Tout le monde veut acheter moins cher.

On a commencé par rogner sur les marges (et donc les salaires).

Maintenant qu'on ne peut aller plus loin, on délocalise. CQFD

Chacun doit balayer devant sa porte (uber, achat internet, etc etc)

Les gens ne se rendent pas compte qu'ils creusent leur propre tombe....