Nantes Social : un 1er-Mai "revendicatif" mais sans défilé

En plein entre-deux-tours de la présidentielle, les unions départementales CGT, FO, FSU et Solidaires entendent profiter de la Fête du travail pour « réaffirmer leur attachement à l’action revendicative indépendante ».

Mobilisés au printemps 2016 contre la loi Travail, dont ils continuent de demander l’abrogation, les syndicats « contestataires » lancent « un appel à la résistance » face à « tous ceux, Medef en tête, qui voudraient tout voir disparaître », ceux « qui veulent détruire l’hôpital et privatiser tous nos services publics », « reculer l’âge de départ à la retraite et remettre en cause notre régime par répartition » et « liquider le code du travail et les conventions collectives ».

Ce 1er-Mai 2017 sera l’occasion pour les syndicats de réaffirmer « leur indépendance face aux politiques, leur attachement aux valeurs de la République » et leur rejet du racisme et de la xénophobie, « opposés aux principes de solidarité internationale des salariés ».

Innovation cette année, les syndicats n’ont pas prévu de défilé dans les rues du centre-ville de Nantes mais un simple meeting, à 10 h, place de la République. Tout un symbole.