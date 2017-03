Nantes Soixante-dix pompiers de Loire-Atlantique crient leur colère à Paris

0

Ils se sont levés aux aurores pour aller crier leur "ras-le-bol" à Paris, "avec les collègues", ce mardi.

Soixante-dix pompiers de Loire-Atlantique sont montés dans un bus (et dans des mini-bus) ce mardi matin. Départ 6h, de Saint-Nazaire, avec escales à Savenay et Orvault.

A l’appel de sept organisations syndicales (CFDT, CGT, CFE-CGC-AS, FA/SPP-PATS, CFTC-SPA, SUD SDIS et UNSA), cette manifestation nationale a pour objectif de demander « la remise en cause des politique menées jusqu’à aujourd’hui et qui ont mis à rude épreuve le service public de secours ».

C’est dans la rue qu’ils ont décidé de faire entendre leur voix "pour alerter les politiques, notamment", indique Yannick Wallerand, du syndicat SPP-PATS de Loire-Atalntique.

Décidés à défendre leur métier et leur mission de secours à la population, ils dénoncent notamment "de gros problèmes d'effectifs et des restrictions budgétaires".

"On n'est pas là pour l'argent", insiste Yannick Wallerand. "On n'est pas là non plus pour travailler moins. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'on nous laisse les moyens de travailler correctement".

