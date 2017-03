Nantes Son job : agent de médecin

0

Comme d'autres sont agents de joueur, Julien Omnès se propose d'aider les jeunes médecins hospitaliers à trouver une installation en clinique. « Mon projet s'est mis en place naturellement dans ma tête, explique le juriste installé à Nantes depuis 2012. J'avais mesuré combien le recrutement des jeunes médecins se faisait toujours à partir des cliniques privées. Qu'elles ne considèrent pas forcément l'environnement du praticien, la totalité de ses choix personnels et professionnels. Je me suis alors dit : et si on renversait le paradigme du recrutement médical, en partant de la ressource rare qu'est le médecin pour s'approcher au plus près de la trajectoire qu'il envisage et d'en présenter le résultat de manière anonyme aux cliniques privées capables de répondre à cette demande ». L'agent de médecin était né. Et avec, la toute jeune société MedCorner. Sur le papier, la démarche de Julien Omnès n'est pas révolutionnaire. Mais elle séduit. Dans tous les cas, les choses se déroulent d'abord de manière anonyme, jusqu'à ce que le candidat décide de se dévoiler. Et à la fin, c'est la clinique qui paie. « Mon vrai client, certes à titre gracieux, c'est le médecin », assure Julien Omnès. « Je ne veux pas sulfater du CV. J'accompagne les jeunes médecins. Quand je présente un candidat à un poste, je veux que 90 % du projet soit sécurisé. ». Contact : julien@medcorner.fr