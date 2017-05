Nantes Sophie la girafe verra le vie en grand dans la cité des Ducs

0

A l’occasion du jeu de piste « Où est Sophie ? » une Sophie la girafe de 3m50 de hauteur attendra les familles nantaises dimanche 21 mai entre 10h30 et 17h30 en face du Château des Ducs de Bretagne, à l’angle de la rue des Etats et de la Place Marc Elder.

L’iconique girafe made in Haute-Savoie remonte cette année la France par l’Ouest pour proposer aux familles une balade sensorielle dans 4 villes

différentes : Bordeaux, Nantes, Rennes et Rouen. Utilisée pour soulager les premières poussées de dents, Sophie la girafe ne s'adressera cette fois-ci, pas qu'aux bambins.

Un jeu de piste pour petits et grands

Au programme de cette journée, un jeu de piste autour des 5 sens « Où est Sophie ? » pour une visite originale et ludique du centre-ville de Nantes.

Le principe ? Retrouver 5 Sophie égarées dans la ville pour devenir un détective accompli ! Pour cela, petits et grands se verront remettre un plan de la ville au point de départ face au Château des Ducs de Bretagne et devront ensuite retrouver les 5 Sophie et participer à des animations autour des 5 sens.

Cet évènement est gratuit, ouvert à tous et adapté aux familles avec poussettes. Pour participer, il suffit de se présenter à la Sophie géante entre 10h30 et 17h30, récupérer un plan de la ville auprès de l’animateur présent et débuter le parcours !

Plus de renseignemnts sur le site internet de Sophie la girafe.