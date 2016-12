Nantes Odyssée des rêves : des bénévoles sur le pont

0

Sans les nombreux bénévoles qui accueillent le public, il serait difficilement envisageable d’organiser dans des conditions optimales le spectacle son et lumière de l'Odyssée des rêves à Nantes jusqu'au 30 décembre. Zoom sur les bénévoles.

Depuis quelque temps, les journées de Philippe Gillier, un ébéniste de Vigneux-de-Bretagne, sont bien longues. Non seulement il a beaucoup de travail en cette période de fête, mais il est, en plus, responsable des bénévoles qui œuvrent sur le spectacle d'Alain Thomas. « C'est vrai que cela fait beaucoup de travail, mais, au final, que de satisfactions. C'est aussi une belle expérience ». Philippe Gillier sourit. Lui qui connaît Wilhem Thomas depuis longtemps apprécie aussi l'œuvre d'Alain Thomas. « C'est de l'art et vu mon métier, c'est un peu normal ».

En tant que responsable, il a plusieurs missions. « Je dois d'abord m'assurer que tout le monde est là. Car nous sommes une équipe de 95 à 100 bénévoles et il y en a 35 à chaque soirée'"

