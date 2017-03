Nantes Souvenirs d'un ancien de la prison Lafayette

0

Alors qu’un espace d’information vient d’ouvrir dans le pavillon d’entrée de l’ancienne prison Lafayette à Nantes, pour présenter le projet immobilier qui prendra sa place, Pierre (prénom d’emprunt), 63 ans, raconte ses séjours dont le premier en 1973 quand il avait 20 ans.



« Il n’y a pas de mystère j’ai fait plusieurs « stages », 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour des affaires fiscales et de recel », admet ce Nantais qui a grandi dans le quartier de Pont Rousseau.

Cette prison il l’a connue, « des sous-sols au dernier étage » et n’aura aucune nostalgie à la voir disparaître. « Cela ne me fait ni chaud ni froid… au contraire cela fera une verrue de moins… », glisse-t-il. « La prison était vraiment ancienne. Au sous-sol, la base des murs fait trois mètres d’épaisseur. En 1973 il se disait qu’il y avait un souterrain qui allait jusqu’à l’école des filles de Chavagnes », se souvient-il, racontant : « La première fois que j’y suis entré, j’étais jeune, célibataire, j’avais six mois à passer… Il y avait plein de mecs que je connaissais, l’adaptation a été plus facile… Il y avait une solidarité énorme. La deuxième fois, j’étais marié, avec des enfants. Ce n’était pas drôle du tout »…



